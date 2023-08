नई दिल्ली: भारत के तीसरे चंद्र मिशन, चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह की ओर अपने भ्रमण में सोमवार को महत्वपूर्ण गतिविधि का प्रदर्शन किया. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आज एक बार फिर चंद्रयान-3 की ऑर्बिट को घटाया है. आज किए गए सटीक युद्धाभ्यास ने 150 किमी x 177 किमी की निकट-गोलाकार कक्षा हासिल की है. इसके साथ ही अंतरिक्ष यान चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है.

बता दें कि जैसे-जैसे मिशन आगे बढ़ रहा है, ISRO द्वारा चंद्रयान-3 की कक्षा को लगातार कम करने और इसे चंद्र ध्रुवों पर स्थापित करने के लिए कदमों की प्रगति का निर्देश दिया जा रहा है. इसरो ने X पर कहा ‘कक्षा गोलाकार चरण शुरू हो गया है. आज किए गए सटीक अभ्यास ने 150 x177 KM की निकट-गोलाकार कक्षा हासिल की है अगला ऑपरेशन 16 अगस्त, 2023 को लगभग सुबह 8.30 बजे के आसपास करने की योजना है.’

Chandrayaan-3 Mission:

Orbit circularisation phase commences

Precise maneuvre performed today has achieved a near-circular orbit of 150 km x 177 km

The next operation is planned for August 16, 2023, around 0830 Hrs. IST pic.twitter.com/LlU6oCcOOb

