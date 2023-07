नई दिल्‍ली. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के तीसरा आर्बिट चेंज करने की सफलता की जानकारी ट्वीट कर दी है. इसरो ने ट्वीट किया, “तीसरा कक्षा-उत्थान गतिविधि (पृथ्वी-बाउंड पेरिजी फायरिंग) ISTRAC/ISRO, बेंगलुरु से सफलतापूर्वक किया गया है. इसरो ने मंगलवार को कहा कि 18 जुलाई को चंद्रयान-3 का तीसरा ऑर्बिट मैन्‍यूवर सफलतापूर्वक करने के बाद अगला कदम 20 जुलाई को उठाया जाएगा. चंद्रयान-3 को 31 जुलाई तक 1 लाख किमी दूर तक पहुंचाने का लक्ष्‍य रखा गया है.

तीसरी ऑर्बिट मैन्‍यूवरिंग से पहले चंद्रयान 226 किमी की पेरीजी और 41,762 किमी की एपोजी वाली अंडाकार ऑर्बिट में चक्‍कर लगा रहा था. इसरो ने सीमित जानकारी ही दी है; जिसमें यह नहीं बताया गया कि इंजन को कितनी देर के लिए ऑन रखा गया था. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के ऊपरी कक्षा में पहुंचने की दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है.

Chandrayaan-3 Mission:

The mission is on schedule.

The third orbit-raising maneuver (Earth-bound perigee firing) is performed successfully from ISTRAC/ISRO, Bengaluru.

The next firing is planned for July 20, 2023, between 2 and 3 pm IST.

