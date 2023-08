चंद्रयान-3 के लिए खुशखबरी, विक्रम लैंडर की डी-बूस्टिंग प्रक्रिया सफल, ISRO का नया अपडेट

श्रीहरिकोटा. चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल की ‘डिबूस्टिंग’ प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. इसरो का मिशन चंद्रमा के और करीब पहुंचा है.

Chandrayaan-3 Mission:

The Lander Module (LM) health is normal.

LM successfully underwent a deboosting operation that reduced its orbit to 113 km x 157 km.

The second deboosting operation is scheduled for August 20, 2023, around 0200 Hrs. IST #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/0PVxV8Gw5z

— ISRO (@isro) August 18, 2023