चंद्रयान से संपर्क टूटा पर इसरो के ऐतिहासिक कदम पर हर भारतीय को है नाज़

India is proud of our scientists! They’ve given their best and have always made India proud. These are moments to be courageous, and courageous we will be! Chairman @isro gave updates on Chandrayaan-2. We remain hopeful and will continue working hard on our space programme.



— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2019

The nation stands by the entire team of @isro as we wait in these tense times. Your hard work and commitment has made our nation proud. Jai Hind.#Chandrayaan2Landing

— Congress (@INCIndia) September 6, 2019



गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले!!!

Well done @isro. We are proud of you.🙏🇮🇳

— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 6, 2019



Congratulations to the team at #ISRO for their incredible work on the Chandrayaan 2 Moon Mission. Your passion & dedication is an inspiration to every Indian. Your work is not in vain. It has laid the foundation for many more path breaking & ambitious Indian space missions. 🇮🇳

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 6, 2019



ISRO’s achievement with getting Chandrayaan-2 so far has made every Indian proud.

India stands with our committed and hard working scientists at @isro.



My best wishes for future endeavours.



— Amit Shah (@AmitShah) September 6, 2019

इसरो (ISRO) के चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) का चांद की सतह पर लैंड करने से कुछ वक्त पहले ही संपर्क टूट गया. इसरो ने जानकारी देते हुए कहा कि 2.1 किलोमीटर पहले चंद्रयान-2 का संपर्क टूट गया, जिसके कारण आगे की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है. इसरो का चंद्रयान भले ही कहीं खो गया हो लेकिन भारत को इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है.चंद्रयान-2 से संपर्क टूटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, जीवन में उतर चढ़ाव आते रहते हैं. उन्होंने कहा कि ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, देश आप पर गर्व करता है. उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से वैज्ञानिकों को बधाई. आप लोगों ने विज्ञान और मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं हिम्मत के साथ चलें. पीएम मोदी ने कहा आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी.कांग्रेस ने भी इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ की. कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा गया कि इसरो की टीम के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है. आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता ने हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है. जय हिन्द.फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी इसरो की वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए लिखा, गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले!!! इसी के साथ उन्होंने लिख हम सभी को आप पर गर्व है.कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसरो के वैज्ञानिकों को उनके काम पर बधाई देते हुए ट्वीट किया, चंद्रयान 2 मून मिशन पर आप सभी के अविश्वसनीय काम के लिए इसरो की टीम को बधाई. आपका जुनून और समर्पण हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है. आपका काम व्यर्थ नहीं है. इसने कई और पथ तोड़ने और महत्वाकांक्षी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की नींव रखी है.बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी भारतीय वैज्ञानिकों को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा, चंद्रयान -2 के साथ इसरो की उपलब्धि ने अब तक हर भारतीय को गौरवान्वित किया है. भारत हमारे प्रतिबद्ध और परिश्रमी वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है. भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं.लैंडर विक्रम को देर रात लगभग एक बजकर 38 मिनट पर चांद की सतह पर लाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन चांद की सतह पर पहुंचने से करीब 2.1 किलोमीटर पहले ही उसका इसरो से संपर्क टूट गया. लैंडर विक्रम ने 'रफ ब्रेकिंग और 'फाइन ब्रेकिंग चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया था, लेकिन 'सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसका संपर्क धरती पर मौजूद स्टेशन से टूट गया.