नई दिल्ली. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के तय समय से एक दिन पहले कहा कि चंद्रयान-3 मिशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है. अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि यहां ‘इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क’ (आईएसटीआरएसी) में स्थित ‘मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स’ में उत्साह का माहौल है.इसरो ने चंद्रमा पर भारत के तीसरे मिशन की आज दोपहर को ताजा जानकारी देते हुए कहा कि ‘मिशन तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है. प्रणालियों की नियमित जांच की जा रही है. सुचारू संचालन जारी है.’

इसरो ने कहा कि एमओएक्स/आईएसटीआरएसी से चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर उतरने का सीधा प्रसारण बुधवार शाम पांच बजकर 20 मिनट से शुरू किया जाएगा. लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) से युक्त लैंडर मॉड्यूल के बुधवार को शाम छह बजकर चार मिनट पर चंद्रमा की सतह के दक्षिण ध्रुवी क्षेत्र के निकट सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है. चंद्रयान के लैंडर ने लगभग 70 किमी. की ऊंचाई से लैंडर पोजिशन डिटेक्शन कैमरा (एलपीडीसी) से चंद्रमा की कुछ तस्वारें भेजी हैं, जिसे इसरो ने शेयर किया है. एलपीडीसी तस्वीरें ऑनबोर्ड चंद्रमा के मैप के साथ मिलान करके लैंडर मॉड्यूल को उसकी स्थिति निर्धारित करने में सहायता करती हैं.

Chandrayaan-3 Mission:

The mission is on schedule.

Systems are undergoing regular checks.

Smooth sailing is continuing.

The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement!

The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY

— ISRO (@isro) August 22, 2023