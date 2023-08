बेंगलुरु. चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से संपर्क स्थापित कर लिया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को यह जानकारी दी. स्पेस एजेंसी ने ट्वीट किया, ‘स्वागत है दोस्त… चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का औपचारिक स्वागत किया.. अब दोनों के बीच दोतरफा संवाद स्थापित हो गया है. MOX के पास अब LM तक पहुंचने के लिए अधिक मार्ग हैं.’

इससे पहले, इसरो ने दिन में ‘लैंडर हजार्ड डिटेक्टशन एंड अवॉइडेंस कैमरा’ (एलएचडीएसी) में कैद की गई चंद्रमा के सुदूर पार्श्व भाग की तस्वीरें जारी कीं थीं. एलएचडीएसी को इसरो के अहमदाबाद स्थित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र ‘स्पेस ऐप्लीकेशंस सेंटर’ (एसएसी) ने विकसित किया है. यह कैमरा लैंडिंग के लिहाज से सुरक्षित उन क्षेत्र की पहचान करने में मदद करता है, जहां बड़े-बड़े पत्थर या गहरी खाइयां नहीं होती हैं.

Chandrayaan-3 Mission:

‘Welcome, buddy!’

Ch-2 orbiter formally welcomed Ch-3 LM.

Two-way communication between the two is established.

MOX has now more routes to reach the LM.

Update: Live telecast of Landing event begins at 17:20 Hrs. IST.#Chandrayaan_3 #Ch3

— ISRO (@isro) August 21, 2023