श्रीनगर: लाल चौक पर गूंजा 'वंदे मातरम' का नारा, जोश देखकर गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना, देखें VIDEO

नई दिल्ली. देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. पिछले तीन दिनों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर कोने में तिरंगा यात्रा की धूम है. लेकिन आज कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर जिस जोश और उत्साह के साथ युवाओं ने तिरंगा फहराया, उससे हर भारतवासी का सीना गर्व से फूल गया है. दरअसल, श्रीनगर में तिरंगा फहराना चुनौतीपूर्ण रहा है. लेकिन इस बार कश्मीर के लोगों ने देश की आन बान और शान तिरंगे से आतंकवादियों को भी करारा जवाब दिया है. स्वतंत्रता की 75 वीं सालगिरह पर कुछ युवाओं ने लाल चौक पर आकर तिरंगा फहराया और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारे लगाए.

