Ministry of Road Transport News: चारधाम ऑल वेदर रोड का काम 60 फीसदी से अधिक पूरा

नई दिल्‍ली. चारधाम ऑल वेदर रोड (chardham all weather road) का काम 60 फीसदी से अधिक पूरा हो चुका है. सड़क परिवहन राज्‍य मंत्री (Minister of State for Road Transport) वीके सिंह ने हाल ही में इस रोड का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताया. उन्‍होंने कहा कि बचा हुआ काम भी जल्‍द ही पूरा कर लिया जाएगा. रोड तैयार होने के बाद उत्‍तरखंड में पर्यटकों की संख्‍या बढ़ेगी, स्‍थानीय लोगों का आवागमन आसान होगा. सड़क परिवहन मंत्रालय 889 किमी लंबी ऑल वेदर रोड बना रहा है, जिसका काम 53 पैकेज में बांटा गया है.

केंद्रीय राज्‍य मंत्री वीके सिंह ने हाल ही में चारधाम के साथ एनएच 68, एनएच 109 का निरीक्षण किया. इस दौरान लिपुलेख से 70 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ के गांव गूंजी का दौरा करते हुए उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को भी देखा. उन्‍होंने कहा कि चारधाम यात्रा रोड बनने से उत्तराखंड के हर जिले में जाने के लिए पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधा मिलेगी.

60 फीसदी काम हुआ पूरा

कुल 889 किमी रोड में 673 किमी का काम आवार्ड किया जा चुका है. इसमें से 550 किमी की रोड बनकर तैयार हो चुकी है. यानी ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक पर्यटक ढाई से तीन घंटे में पहुंच सकते हैं. इस तरह 60 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है. इस रोड के बनने के बाद अभी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक सुविधाजनक सफर किया जा सकता है.

पैकेज पर एक नजर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 889 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और चौड़ीकरण के लिए चार धाम कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को कुल 11,700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर शुरू किया गया है.