आईआरसीटीसी का यह गुजरात टूरिज्म पैकेज प्रति व्यक्ति 4250 रुपये से लेकर 10,900 रुपये तक के बीच में है.



आईआरसीटीसी के 4250 रुपये के पैकेज में केवडिया टूर है. यह एक दिन का पैकेज है. इसमें वाडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस, बाड़ा संग्रहालय और पिक्चर गैलरी की प्रतिमा शामिल है.



अगर आप प्रति व्यक्ति 10,900 रुपये वाला पैकेज लेते हैं तो आप केवडिया अहमदाबाद और अमाबाजी दर्शन कर पाएंगे. यह पैकेज 2 रात और 3 दिन का है. इसमें वडोदरा के लोकल स्थल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अंबाजी मंदिर और अहमदाबाद स्थानीय (अक्षरधाम मंदिर, साबरमती आश्रम और कांकरिया झील) शामिल हैं.





इसके अलावा आईआरसीटीसी एक और पैकेज पेश कर रहा है. इस पैकेज में अहमदाबाद हेरिटेज, केवडिया विद अहमदाबाद, अहमदाबाद हेरिटेज, केवडिया टूर विद पावागढ़ चंपानेर, अहमदाबाद विद अम्बाजी दर्शन, केवडिया और हेरिटेज अहमदाबाद और अक्खो अमदादा शामिल हैं. पैकेज की अवधि एक दिन से 2 रात और 3 दिन तक है.



IRCTC Tour Packages 2021: अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) एक बेहतरीन टूर पैकेज लेकर आया है. IRCTC का यह प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो लंबे समय से गुजरात जाने का मन बना रहे थे. बता दें कि गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के साथ ही गिर के शेर, थार मरुस्थल और कच्छ के रण की खूबसूरती हमेशा ही पर्यटकों को अपनी आकर्षित करती है. जानिए, इस खास पैकेज से जुड़ी हर जरूरी जानकारी...इस पैकेज का नाम है-द बेस्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात (The Best of Vibrant Gujarat). यह अहमदाबाद और गुजरात के रोमांचक टूर पैकेजों का कलेक्शन है. पैकेज के तहत आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अंबाजी मंदिर अक्षरधाम मंदिर, साबरमती आश्रम और कांकरिया झील जैसे स्थानों पर घूम पाएंगे.