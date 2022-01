चेन्नई में कस्टम ने जब्त किए 1364 लुप्तप्राय कछुए, तस्करी कर मलेशिया भेजे जा रहे थे

चेन्नई. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एयर कारगो कस्टम (Air Cargo Custom) ने 1364 लुप्तप्राय स्टार कुछए (Star Tortoise) जब्त किए हैं. इन कछुओं को तस्करी कर मलेशिया भेजा रहा था. कस्टम विभाग ने जानकारी दी है कि इन कछुओं को राज्य वनविभाग को सौंप दिया गया है. इससे पहले बीते अगस्त महीने में भी स्टार कछुओं की एक बड़ी खेप कस्टम विभाग ने पकड़ी थी. तब कछुओं को थाईलैंड ले जाया जा रहा था.

दरअसल इन कछुओं की विदेशों में जबरदस्त डिमांड होती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कछुए की कीमत विदेश में साढ़े तीन लाख रुपए तक है. देश में इसकी कीमत करीब 50 हजार रुपए तक होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशों में इसके लिए बाकायदा शेयर बाजार की तर्ज पर बाजार लगते हैं और इसके बाद कीमत तय की जाती है.

लुप्तप्राय प्रजातियों में है शामिल

बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कछुओं की चार प्रजातियों को लुप्तप्राय सूची में शामिल किया गया है. स्टार कछुए दुनियाभर के अवैध बाजारों में बेशकीमती प्रजातियों में से एक हैं.

Tamil Nadu | Chennai Air Cargo Customs has seized 1,364 live Indian Star Tortoises from an export consignment to Malaysia. The star tortoises have been handed over to State Forest Department for rehabilitation, Customs said pic.twitter.com/7uRZwB2vvp

— ANI (@ANI) January 5, 2022