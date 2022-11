VIDEO: तस्करी का ये तरीका देख हो जाएंगे हैरान, चेन्नई एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना छिपाकर ला रहा था यात्री

चेन्नई. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 3 किलो सोना बरामद किया गया है. साथ ही कस्टम विभाग ने दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया. पकड़े गए आरोपित ओमान के मस्कट से ट्रॉली सूटकेस के बाहरी हिस्से में सोने की स्ट्रिप लगाकर आए रहे थे. हालांकि एयरपोर्ट पर उतरते ही सीमा शुल्क विभाग ने पकड़ लिया.

बरामद किये गए सोने की कीमत करीब 1.33 करोड़ रुपये है. सीमा शुल्क विभाग ने जानकारी दी है. बता दें कि इससे पूर्व बीते 29 अक्टूबर को दुबई से आए एक यात्री के बैग में रखी पोर्टेबल डिजिटल वीडियो डेस्क (डीवीडी) में रखे सोना बरामद किया. इसके अलावा मोबाइल फोन और विदेशी सिगरेट जब्त की गई. सीमा शुल्क विभाग की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि यात्री के बैग की जांच के दौरान 15 मोबाइल फोन और 9 हजार विदेशी सिगरेट मिली.

Tamil Nadu | Gold strips weighing 3 kg worth Rs 1.33 crores concealed in the outer lining of trolley suitcases were recovered from two passengers from Muscat, Oman by customs officials at Chennai airport. Both passengers arrested: Customs

