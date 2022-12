VIDEO: चेन्नई एयरपोर्ट पर स्निफर डॉग का कमाल, 535 करोड़ रुपये का ड्रग्स हुआ बरामद, बैग को सूंघते ही लगा भौंकने

चेन्नई. चेन्नई एयरपोर्ट (Chennai Airport) पर स्निफर डॉग की मदद से करोड़ों रुपये का ड्रग्स लेकर जा रही एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपित महिला के पास से 5.35 करोड़ रुपये की 1542 ग्राम मेथाक्वालोन और 644 ग्राम हेरोइन (Heroine) बरामद की गई. ये घटना बीते 18 दिसंबर की है. कस्टम डिपार्टमेंट (Custom department) के अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई एयरपोर्ट पर मेथाक्वालोन और हेरोइन के साथ एक युगांडा की रहने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है.

चेक-इन बैगेज में कुत्ते ने सूंघकर किया इशारा

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस घटना का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि युगांडा (Yuganda) से फ्लाइट के जरिये महिला चेन्नई एयरपोर्ट (Chennai Airport) पर पहुंची और जैसे ही उसके बैग को चेक-इन बैगेज में डाला गया. स्निफर डॉग (Sniffer Dog) ओरियो ने सूंघकर ड्रग्स का पता लगा लिया. महिला को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

#WATCH | Sniffer dog Orio detected drugs in the checked-in baggage of a Ugandan passenger which resulted in the recovery of 1,542gm Methaqualone & 644 gm Heroin valued at Rs 5.35 crores at Chennai airport on 18th Dec

