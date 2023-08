चेन्‍नई. चेन्नई के बाहरी इलाके में सोमवार देर रात वाहन चेक‍िंग के दौरान एक पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) पर हमला करने वाले दो युवक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए. इन दोनों युवकों का कथित रूप से पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि दोनों के पास छुरे थे और उन्होंने देर रात करीब साढ़े 3 बजे गुडुवनचेरी के पास पुलिस एसआई जानलेवा हमला किया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा क‍ि एसआई अपने सिर को निशाना बनाकर किए जाने वाले घातक हमले से बच गया और उसने उनमें से एक युवक पर गोली चला दी. वाहनों की जांच कर रहे दल में शामिल पुलिस अधीक्षक मुरुगेसन अपने सहकर्मी की मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने दूसरे व्यक्ति पर गोली चला दी. पुलिस के मुताबिक, एसआई पर हमला करने वाले 2 अन्य लोग घटनास्थल से फरार हो गए.

#WATCH | Tamil Nadu | Two history sheeter shot dead by police at around 3.30 am today after they attacked police officials with a sickle at Guduvanchery on the outskirts of Chennai. pic.twitter.com/Qx7ldYsh2w

