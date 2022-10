चेन्नई: बिना ड्राइवर के चलेगी मेट्रो, भारत का पहला अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन जल्द होगा शुरू

चेन्नई. कोविड-19 के बाद से चेन्नई की मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ी है. फिलहाल शहर में 40 ही सक्रिय स्टेशन हैं. वर्तमान में केवल आधे शहर में ही मेट्रो स्टेशन हैं. इसलिए चेन्नई शहर और उसके आसपास कनेक्टिविटी की कमी है. मेट्रो रेल फेज 2 परियोजना का काम पूरे चेन्नई शहर में चल रहा है. अगर फेज 2 परियोजना जल्द ही पूरी हो जाती है तो पूरे चेन्नई में मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी. फेज 2 में अनअटेंडेड ट्रेन को शामिल किया गया है. यह भारत का पहला अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन होगा.

ANI के अनुसार चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 परियोजना को पूरा करने का अनुमानित समय 4 साल है. दूसरे फेज में 128 स्टेशनों के साथ 118.9 किलोमीटर नेटवर्क की लंबाई के लिए विस्तार की योजना बनाई गई है. इसमें तीन कॉरिडोर हैं, पहला कॉरिडोर माधवरम से सिपकोट तक (45.8 किमी), दूसरा कॉरिडोर लाइटहाउस से पूनमल्ले बाईपास तक (26.1 किमी) और तीसरा कॉरिडोर माधवरम से शोलिंगनल्लूर तक (47 किमी). परियोजना की अनुमानित लागत 63246 करोड़ रुपये है. यह प्रस्ताव भारत सरकार की प्रक्रिया और अनुमोदन के अधीन है. इस परियोजना को 2026 के अंत तक पूरा करने का प्रस्ताव है.

Tamil Nadu | Work for phase II of Chennai Metro Rail is going at a very fast pace. Phase II will be totally based upon Unattended Train Operation. There won’t be any drivers; trains will run on signals: Rajesh Chaturvedi, Director (Systems & Operations), Chennai Metro Rail (5.10) pic.twitter.com/MjYwOYlXGF

