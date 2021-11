Chennai: बेहोश पड़ा था शख्स, महिला इंस्पेक्टर ने कंधे पर उठाकर यूं बचाई जान, देखें VIDEO

चेन्नई. भारी बारिश के कारण चेन्नई पिछले कई दिनों से जलमग्न है. शहर लगातार भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना कर रहा है जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. पानी में फंसे लोगों को लगातार राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है. इसी राहत और बचाव कार्य का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग सलाम कर रहे हैं. चेन्नई टीपी चत्रम पुलिस स्टेशन की पुलिस इंस्पेक्टर राजेश्वरी के इस वीडियो में वह एक बेसुध आदमी को अपने कंधे पर उठाए नजर आ रही हैं. राजेश्वरी उस व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उसे कंधे पर उठाए हुए हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से ट्वीट किए गए इस वीडियो में राजेश्वरी पहले जलमग्न किलपॉक सिमेट्री में भारी बारिश के चलते ढहे पेड़ को उठाने के लिए राहत दल के अन्य लोगों अपने ट्राउजर को फोल्ड किए हुए उस टूटे हुए पेड़ को उठाने में मदद करती दिख रही हैं. इसके बाद वह राहत दल के अन्य लोगों के साथ मिलकर सड़क के किनारे बेसुध पड़े एक व्यक्ति को उठाती नजर आ रही हैं.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: TP Chatram Police Station’s Inspector Rajeshwari carries an unconscious man, on her shoulders, to an autorickshaw in a bid to rush him to a nearby hospital.

Chennai is facing waterlogging due to incessant rainfall here.

