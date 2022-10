Chhath Puja 2022 LIVE: छठ पूजा स्पेशल ट्रेन 12 घंटे हुई लेट, बिहार जा रहे यात्रियों का फूटा गुस्सा

मुंबई में 81 जगहों पर छठ पूजा मनाई जा रही है. जुहू चौपाटी जैसी जगहों पर भीड़ होगी इसलिए उसी के मुताबिक इंतजाम किए गए हैं. जॉइंट सीपी (एल एंड ओ) विश्वास नांगरे पाटिल ने बताया कि ट्रैफिक मैनेज किया जा रहा है. 31 अक्टूबर की सुबह हाई टाइड होने के कारण लाइफगार्ड लगाए गए हैं.

Mumbai: Chhath Puja is celebrated at 81 places across Mumbai. Places like Juhu Chowpatty will be crowded that’s why arrangements done accordingly. Traffic to be managed. Lifeguards installed as there’ll be high tide early morning on Oct 31: Vishwas Nangare Patil, Joint CP, (L&O) pic.twitter.com/bEx8XFlB1a

— ANI (@ANI) October 29, 2022