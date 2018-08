I collected water from drains&made mini 'collector' to collect water bubbles, used a drum to make a gas holder. When tested,system was functional. I connected it to a gas stove&made tea: Shyam Rao Shirke, mechanical contractor who patented production of bio-CNG from sewage sludge pic.twitter.com/vpGUGHLd9l

— ANI (@ANI) August 14, 2018



Nallah emitting foul gases & polluting environment is now being used for something like this & creating fuel. It's in national interest. I didn't like what Rahul Gandhi ji said, never thought he's immature: Shyam Rao Shirke who patented production of bio-CNG from sewage sludge pic.twitter.com/TfMtpYRVsF

— ANI (@ANI) August 14, 2018



Chhattisgarh Science&Technology gave me money to take it to next level. I built&installed it in a nallah. In 3 days enough gas was collected. It was installed in a house where food was prepared for 4-5 months: SR Shirke, patent holder of production of bio-CNG from sewage sludge pic.twitter.com/wSAhm8Lign

— ANI (@ANI) August 14, 2018



Scientists told me my paper has been sent to higher authorities. It had already been 2 yrs hence, I had forgotten about it. Y'day I came to know Modi ji has mentioned my invention in his speech: SR Shirke,mechanical contractor who patented production of bio-CNG from sewage sludge pic.twitter.com/aQcVAxiWzx

— ANI (@ANI) August 14, 2018

पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस (बायोफ्यूल डे) पर बेंगलुरु में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए नाले की गैस से चाय बनाने वाले एक शख्स का किस्सा सुनाया था. इस उदाहरण के बाद कांग्रेस समेत कई लोगों ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाया था. लेकिन, अब ये तय हो गया था कि पीएम मोदी का ये किस्सा झूठा नहीं है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले श्याम राव विर्के ने दावा किया है कि उन्होंने बायो-सीएनजी से बनने वाला एक मिनी कलेक्टर बनाया था, जो नालों की गैस का इस्तेमाल कर खाना पकाने के काम आ सकती है.श्याम राव विर्के ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए ये दावे किए हैं. उन्होंने बताया, 'मैंने नालियों से पानी इकट्ठा किया. पानी के बुलबुले इकट्ठा करने के लिए मिनी 'कलेक्टर' बनाया. गैस होल्डर के लिए मैंने एक ड्रम का इस्तेमाल किया. मैंने जब इसका परीक्षण किया तो यह काम करने लगा. इसे मैंने गैस स्टोव से जोड़ा और फिर चाय बनाई. फिर मैंने इसे उस घर में लगाया, जहां चार-पांच महीने के लिए खाना बनाया गया था.'उन्होंने कहा- 'नाला मीथेन गैसों और प्रदूषण को उत्सर्जित कर रहा है. इसी तरह के कुछ और ईंधन बनाने के लिए आगे जाकर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. यह राष्ट्रीय हित में है.' श्याम राव का दावा है कि उनके नाम पर इस मशीन का पेटेंट भी है.श्याम राव का कहना है, 'छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी' ने इस इनोवेशन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कुछ पैसे दिए थे. जब मैंने इसे नाले में लगाया तो तीन दिनों में काफी गैस इकट्ठा हो गई थी. लेकिन, इसी बीच म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने मशीन को बेकार कहकर फेंक दिया. कुछ लोगों ने मुझे एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा. हालांकि, तब मैं बहुत दुखी था. इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई.'उन्होंने बताया, 'इस मशीन और नाली के गैस से खाना पकाने पर उन्होंने प्रपोजल भी लिखा था, जिसे वैज्ञानिकों को भेजा गया था. हालांकि, उस घटना को दो साल हो चुके हैं. अब तक कोई काम नहीं हुआ.'श्याम राव का कहना है कि प्रपोजल पर कोई बात आगे नहीं बढ़ने पर वह भी इसे भूल गए थे. लेकिन, हाल में पता चला कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में उनके आविष्कार का जिक्र किया है.बता दें कि 10 अगस्त को बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था- 'मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि एक शहर में नाले के पास एक व्यक्ति चाय बेचता था. उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों न गंदी नाली से निकलने वाले गैस का इस्तेमाल किया जाए. उसने एक बाल्टी को उल्टा कर उसमें छेद कर दिया. उसमें पाइप लगा दिया. अब गटर से जो गैस निकलती थी, उससे वो चाय बनाने लगा.'पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुटकी ली थी. कर्नाटक के बीदर में रैली करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, 'पीएम मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की. और अब कहते हैं पकौड़े बनाओ. हम आपको गैस नहीं देंगे. गैस भी आपको नाले से निकालनी होगी'.