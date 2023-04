Naxal Attack: दंतेवाड़ा में कैसे नक्सलियों ने दिया IED हमले को अंजाम, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया

रायपुर. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट में 10 पुलिसकर्मी और एक चालक की मौत हो गई. गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग से आईईडी बिछाई थी और जवानों को लेकर जा रहे वाहन का टायर सीधा आईईडी पर पड़ा जिस वजह से बड़ा धमाका हुआ. सूत्रों ने बताया कि केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की संयुक्त रणनीति से दंतेवाड़ा इलाके में नक्सलियों बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और इसी से बौखलाकर उनके बचे काडरों ने इस हमले को अंजाम दिया.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस समय हुई जब राज्य पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक दल नक्सल विरोधी अभियान से लौट रहा था. यह क्षेत्र राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 450 किलोमीटर दूर स्थित है. नक्सलियों ने माल ढुलाई वाली उस मिनी वैन को विस्फोट से उड़ा दिया जिसमें सुरक्षाकर्मी यात्रा कर रहे थे.

#WATCH | Security personnel and ambulances at the spot in Dantewada where 10 DRG jawans and one civilian driver lost their lives in an IED attack by naxals. #Chhattisgarh pic.twitter.com/qaot0Ns9GL

— ANI (@ANI) April 26, 2023