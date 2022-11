साक्ष्य आरोपियों का दोष सिद्ध नहीं कर रहे थे, छावला गैंगरेप-मर्डर केस पर बोले पूर्व CJI यूयू ललित

नई दिल्ली. देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने रविवार को छावला मर्डर केस को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि हमारे पास जो तथ्य आते हैं सिर्फ उन्हीं पर विचार किया जाता है. इस केस में जो तथ्य सामने आए वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे. संविधान पूरी तरह स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति दोषी है तो तथ्यों को उसी ओर इशारा करना चाहिए. जब तक दोष पूरी तरह सिद्ध नहीं होता, तब तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्वीकार नहीं किए जा सकते. इस केस में भी साक्ष्य दोष सिद्ध नहीं कर पा रहे थे. इनसे उतनी स्पष्टता नहीं मिल रही थी.

गौरतलब है कि दिल्‍ली के छावला में साल 2012 में गैंगरेप और मर्डर हुआ था. इस केस के 3 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को बरी कर दिया था. जबकि, आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा-ए-मौत को बरकरार रखा था. हाई कोर्ट ने उन्हें शिकार के लिए सड़कों पर भटकने वाला हैवान बताया था.

The element was purely based on circumstantial evidence. Law is clear that facts must point only in direction of guilt of that man, unless & until that guilt is completely established, circumstantial evidence case theory isn’t to be accepted: Ex-CJI UU Lalit on Chhawla rape case pic.twitter.com/8D4KjDBtVZ

— ANI (@ANI) November 13, 2022