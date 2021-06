पीएम मोदी को वैक्सीनेशन पॉलिसी पर घेरने के चक्कर में गलत बोल गए चिदंबरम, बाद में मांगी माफी

नई दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) की दूसरी लहर के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम कई क्षेत्रीय दलों के बीच जमकर वाकयुद्ध हुआ. टीकाकरण की नीति से लेकर अस्पतालों में बेड की गैरमौजूदगी और ऑक्सीजन के संकट को लेकर सभी दल एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे. ऐसा ही एक आरोप पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने लगाया था. हालांकि उन्होंने कुछ देर बाद अपना बयान वापस ले लिया. चिंदबरम ने संशोधित वैक्सीन नीति को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था.



चिदंबरम ने ट्वीट किया- 'मैंने ANI (समाचार एजेंसी) से कहा था कि वह बताएं कि कौन सी राज्य सरकार ने कहा था कि उन्हें वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जाए. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस बाबत एक चिट्ठी की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें बंगाल सरकार ने वैक्सीन पर निर्माताओं से बात करने की अनुमति मांगी थी. मैं गलत था. मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं.'



बता दें चिदंबरम ने संशोधित टीकाकरण नीति पर टिप्पणी करते हुए कहा था- किसी ने नहीं कहा कि केंद्र को टीके नहीं खरीदने चाहिए. पीएम अब राज्य सरकारों पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं - वे टीके खरीदना चाहते थे इसलिए हमने उन्हें अनुमति दी.बताइए कि किस सीएम, किस राज्य सरकार ने किस तारीख को मांग की कि उन्हें टीके खरीदने की अनुमति दी जाए.'



I told ANI ‘please tell us which state government demanded that it should be allowed to directly procure vaccines’

Nobody, but nobody said that Centre shouldn't procure vaccines. He (PM) now blames state govts saying - they wanted to procure vaccines so we allowed them. Let us know which CM, which state govt, on what date demanded that he should be allowed to procure vaccines: P Chidambaram pic.twitter.com/DteCacgHag