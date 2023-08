तवांग. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के यह कहने के कुछ घंटों बाद कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने का मामला ‘बहुत गंभीर’ है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सशस्त्र बल भारत के क्षेत्रों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं. किरेन रिजिजू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के कामेंग सेक्टर की अपनी हालिया यात्रा का एक वीडियो साझा किया. वीडियो में उन्हें सुरक्षा बलों के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है, जबकि बैकग्राउंड में ‘कर चले, हम फिदा’ गाना बज रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “स्वार्थी लोगों और टुकड़े-टुकड़े गिरोह के सदस्यों के झूठे प्रचार पर विश्वास न करें. हमारी सीमाएँ बहुत सुरक्षित हैं और हमारे सशस्त्र बल हमारे क्षेत्रों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं.”

Don’t believe the false propaganda of selfish people and Tukde-Tukde gang members. Our borders are very safe & our Armed Forces are fully capable of defending our territories. @narendramodi ji reversed Congress Party policy of not developing border infrastructure. Now border… pic.twitter.com/OTAk1v1kVF

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 30, 2023