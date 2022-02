गलवान में भारतीय सेना का बंधक था विंटर ओलंपिक का मशालवाहक चीनी सैनिक, ऑस्ट्रेलियन अखबार का बड़ा दावा

नई दिल्ली: बीजिंग विंटर ओलंपिक (Beijing Winter Olympic) में मशाल रिले के लिए चीन ने मशालवाहक के तौर पर जिस PLA कमांडर क्यूई फैबाओ (Qi Fabao) को चुना है उसे गलवान घाटी संघर्ष (Galwan Valley Face off) में भारतीय सेना ने बंधक बना लिया था. ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने यह दावा किया है. चीन का यह सैन्य कमांडर 2020 में गलवान घाटी संघर्ष में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले में शामिल था. ऑस्ट्रेलियाई अखबार कलेक्सॉन में छपी इस रिपोर्ट को अज्ञात सोशल मीडिया रिसर्चर के एक समूह ने तैयार की है. जिसमें चीन के ब्लॉगर्स, नागरिकों से मिली जानकारी और मीडिया रिपोर्ट भी शामिल हैं.

दरअसल पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को भारत की प्रबल इच्छाशक्ति को लेकर चीन इस कदर बौखलाया हुआ है कि वह स्तर पर भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा है और इसी के चलते चीन ने गलत इरादे से बीजिंग विंटर ओलंपिक का राजनीतिकरण किया है. चीन ने जानबूझकर मशाल रिले के लिए मशालची के तौर पर क्यूई फैबाओ को चुना है.

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर बताया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रेजिमेंट कमांडर क्यूई फैबाओ, जो 2020 में गलवान घाटी संघर्ष में शामिल थे उन्हें विंटर ओलंपिक मशाल रिले के लिए मशालची बनाया गया है.

Qi Fabao, a PLA regiment commander who sustained head injury while fighting bravely in the #Galwan Valley border skirmish with #India , is a torchbearer during Wed’s #Beijing2022 Winter Olympic Torch Relay. pic.twitter.com/aWtWTDsVKF

उधर अमेरिका ने क्यूई फैबाओ को विंटर ओलंपिक 2022 के मशाल रिले के लिए मशालची चुनने पर चीन की निंदा की है. अमेरिका में विदेश मामलों की सीनेट कमेटी के सदस्य जिम रिस्च ने ट्वीट करके चीन पर हमला बोला. उन्होंने लिखा कि जो सैन्य कमांडर भारतीय सैनिकों पर हमले के लिए जिम्मेदार है उसे चीन ने विंटर ओलंपिक के लिए मशालची चुना है यह बहुत ही शर्मनाक है.

It’s shameful that #Beijing chose a torchbearer for the #Olympics2022 who’s part of the military command that attacked #India in 2020 and is implementing #genocide against the #Uyghurs. The U.S. will cont. to support #Uyghur freedoms & the sovereignty of India.

