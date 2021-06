पेइचिंग. पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) में पिछले कई महीनों से भारत (India) और चीन (China) की सेनाओं के बीच जारी तनाव के बाद अब ड्रैगन एक बार फिर भारतीय सीमा (Indian Border) पर हलचल तेज कर रहा है. खबर है कि चीन पश्चिमी सीमा पर हवाई ताकत (Airpower) को बढ़ाने में जुटा हुआ है. चीन पश्चिमी सीमा पर अपनी हवाई ताकत को ऐसे समय में मजबूत कर रहा है जब सीमा पर भारत के साथ उसका तनाव चरम पर पहुंच चुका है. खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन अपने हवाई ठिकानों पर घातक मिसाइलों से लेकर परमाणु बॉम्‍बर्स तक तैनात कर रहा है.



अमेरिकी रक्षा वेबसाइट द ड्राइव की ओर से बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान हिंसा के बाद से भारत और चीन का रुख अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है. दोनों ही देश अपनी-अपनी सीमा को और मजबूत करने में लगे हुए हैं. भारत ने जहां अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्‍या और राफेल जैसे विमान खड़े किए हैं, वहीं चीन भी अब अपनी सीमा को और ताकतवर बनाने में जुट गया है. चीन ने भारतीय सीमा पर पिछले एक साल में अपनी हवाई गतिविधियों को अप्रत्‍याशित तरीके से आगे बढ़ा दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी हवाई सीमाओं पर ऐसे विमान खड़े किए हैं जो भारतीय विमान को मारा सकते हैं.



Continued research of PLA developments in #Tibet, #China uncover another suspected underground facility (UGF) under construction since 2019, the unit is located near a large military logistics hub & is south of an existing UGF in Shannan pic.twitter.com/ydskdZ8zNj