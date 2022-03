Jammu kashmir: आतंकियों ने बडगाम में एक नागरिक की गोली मारकर की हत्या, पुलवामा में मजदूर को बनाया निशाना

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में सेना और पुलिस की कड़ाई के बाद अब आतंकियों में झल्लाहट देखने को मिल रही है. अपने मंसूबों में नाकाम रहने के बाद अब आतंकी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं. सोमवार को बडगाम जिले के गोटपोरा में आतंकवादियों ने एक आम नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी. यह जानकारी पुलिस ने दी. बडगाम के एसपी ने बताया कि जिस शख्स को गोली लगी थी उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. आतंकियों ने जिस शख्स को गोली मारी उसका नाम तजमुल मोहिद्दीन राथर बताया जा रहा है.

बडगाम की घटना के अतिरिक्त पुलवामा से भी एक मामला सामने आया. यहां एक गैर स्थानीय मजदूर को आतंकवादियों ने गोली मार दी. मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद दोनों ही इलाकों में सुरक्षाबलों ने घेराबंद कर दी है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

Jammu & Kashmir | A non-local labourer shot at by terrorists in Gangoo village, Pulwama district; the labourer has been shifted to District Hospital Pulwama in an injured condition. Security forces cordoned off the area. Further details awaited: Police

— ANI (@ANI) March 21, 2022