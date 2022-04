CJI ने न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जताई चिंता, कहा- कोर्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत

हैदराबाद. भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है. CJI ने कहा कि एक केस के निपटारे में लंबा समय लग जाता है, ऐसे में जरूरत इस बात की है कि कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए. उन्होंने ये बातें हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने ये भी कहा कि हमारी न्यायपालिका पर बोझ काफी ज्यादा बढ़ गया है.

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा, ‘मैं दो मुद्दे उठाना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है. पहला- न्यायपालिका का इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा कोर्ट में खाली पदों को भरना. इसके पीछे वजह ये है कि लोगों को न्याय तभी मिलेगा जब हम लोगों को पर्याप्त संख्या में कोर्ट उपलब्ध कराएंगे. जिससे कि लोग न्याय के लिए हमारे पास आएंगे.’

#WATCH Issues of concern- Judiciary’s infrastructure & filling of vacancies. Access to justice possible only when we provide sufficient no. courts & infra…Our judiciary is overburdened…Cases coming up. How many years it take for a case?: CJI NV Ramana, in Hyderabad, Telangana pic.twitter.com/UWI6GoTDaj

