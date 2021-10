नई दिल्‍ली. आजादी के अमृत महोत्‍सव के तहत देशभर के 25 से अधिक धरोहरों और विरासतों (heritage and heritage sites) पर क्‍लीन इंडिया प्रोग्राम (Clean India Drive) चलाया जा रहा है. युवा खेलकूद और संस्‍कृति मंत्रालय (Ministry of Youth Sports and Culture) द्वारा आयोजित यह प्रोग्राम पहली अक्‍तूबर से 31 अ‍क्‍तूबर तक चलाया जाएगा. धरोहरों और स्‍मारकों में चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्‍य साफ-सफाई है. खासकर प्‍लास्टिक को हटाना है. पर्यटक स्‍थलों पर अभियान चलाने का उद्देश्‍य है कि पर्यटक इससे प्रेरित होकर अपने अपने शहर में इसी तरह का अभियान चलाकर साफ सफाई को प्रमुखता दें.

क्‍लीन इंडिया के तहत चलाए जा रहे प्रोग्राम में मुख्‍य रूप से कामाख्‍या मंदिर गुवाहाटी, महाबोधी मंदिर बिहार, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, अमर महल पैलेस जम्‍मू, हुम्‍पी कर्नाटका, खजुराहो मध्‍य प्रदेश, पुरी उड़ीसा, मीनाक्षी मंदिर मदुरै, स्‍वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग अमृतसर, रूमी दरवाजा लखनऊ और हरि की पौढ़ी हरिद्वार विरासत शामिल हैं. 25 राज्‍यों और यूटी में चलने इस अभियान में गांधी आश्रम चंपारन बिहार, इंडिया गेट, लालकिला दिल्‍ली, सोमनाथ मंदिर और पोरबंदर गुजरात, ब्रह्मा सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा, महाकालेश्‍वर उज्‍जैन, अगस्‍त क्रांति मैदान,महाराष्‍ट्र, आमेर किला राजस्‍थान समेत कई अन्‍य धरोहरों और स्‍मारकों में अभियान चलाया जाएगा. अभियान में शामिल संगठनों में एनवाईकेएस, एनएसएस, युवा क्लब शामिल हैं.

अनुराग ठाकुर ने दिल्‍ली में अभियान में लिया भाग

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरे के परिसर में स्वयंसेवकों के साथ क्‍लीन इंडिया अभियान में भाग लिया. मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने और हटाने के उद्देश्य से चलाया जा यह अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में चलाया जा रहा है. युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव उषा शर्मा और मंत्रालय एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विभिन्न समूहों के स्वयंसेवकों ने भी इस अभियान में भाग लिया. अनुराग ठाकुर के अनुसार अभियान के पहले 10 दिनों में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पूरे देश में 30 लाख किलोग्राम कचरा एकत्र किया गया है और 31 अक्टूबर 2021 से पहले देश भर में 75 लाख किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र करने की तैयारी है.