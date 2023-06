नई दिल्ली. देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून (Monsoon Rain Alert) की दस्तक के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है. हिमाचल के शिमला स्थित रामपुर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है. वहीं उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भूस्खलन की घटना सामने आई. इस कारण से सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है. इस बीच भारत मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल में भारी बारिश से दो लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश के सोलन और हमीरपुर जिलों में रविवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जबकि शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में भारी बारिश के कारण हुईं घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई. बाढ़ और भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा तथा मकान और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके अलावा बाढ़ के पानी में कई मवेशी बह गए.

#UPDATE In the road leading to Parashar ahead of Kamand, due to a cloudburst around Baghi bridge, the whole road has been closed due to flood: Mandi Police A bus of students of Chamba and many vehicles that were coming back from Parashar got stuck. Facilities have been arranged… pic.twitter.com/ttxfl503eY — ANI (@ANI) June 25, 2023

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार रविवार को हमीरपुर और शिमला जिले में एक-एक व्यक्ति डूब गया. बारिश ने 11 मकानों और वाहनों के साथ-साथ चार गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचाया. केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य को अनुमानित 78 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

#WATCH | Himachal Pradesh | Several parts of Kangra City face waterlogging following incessant rainfall. IMD Himachal Pradesh issued flash flood risk warning for 24 hours today. Moderate to high risk is expected over a few watersheds and neighbourhoods of Chamba, Kangra, Kullu,… pic.twitter.com/4qdmxEmoLx — ANI (@ANI) June 25, 2023

वहीं भूस्खलन के कारण जोत रोड अवरुद्ध होने से 40 वाहनों में सवार करीब 100 लोग चंबा जिले के चौरी के पास फंस गए. अधिकारियों ने कहा कि सड़क पर यातायात फिर से शुरू करने का काम शुरू कर दिया गया है और मलबा हटवाने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है.

#WATCH | Himachal Pradesh | Several vehicles washed away in heavy rainfall and damaged in Mohal, Kullu last night. The vehicles were retrieved with the help of a JCB vehicle. pic.twitter.com/pBMkehdML6 — ANI (@ANI) June 25, 2023

मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 26 जून को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने जबकि 27-29 जून तक गरज के साथ बौछारें पड़ने के साथ आंधी चलने संबंधी ‘येलो’ अलर्ट भी जारी किया है. विभाग ने कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, चंबा और कुल्लू जिलों में अचानक बाढ़ आने की संभावना के कारण फसलों, फलों के पेड़ों और अन्य पौधों को नुकसान पहुंचने की चेतावनी दी है.

उत्तराखंड के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश ने ही लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं. यहां कई जगहों पर भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो गए. इस बीच मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून और टिहरी जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.

दिल्ली और मुंबई में 62 साल बाद मानसून ने एक साथ दी दस्तक

दिल्ली और मुंबई, दोनों जगह रविवार को मॉनसून के आगमन के साथ इसकी पहली बारिश हुई. इस तरह का दुर्लभ संयोग 62 साल पहले 21 जून 1961 को देखने को मिला था, जब दोनों महानगरों में एकसाथ मॉनसून का आगमन हुआ था.

मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में मॉनसून अपने तय समय से दो दिन पहले पहुंच गया, जबकि मुंबई में यह दो हफ्ते की देरी से पहुंचा. मानसून इस साल लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के बड़े हिस्से समेत उत्तर भारत में अधिकांश जगह तक तय समय या उससे थोड़ा पहले पहुंच गया है, लेकिन मध्य भारत में यह अब भी तय समय से दो सप्ताह पीछे है, जहां अधिकांश किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से स्कूल टीचर की मौत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह से हो रही बारिश के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में 34 वर्ष की एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआत जांच के अनुसार लगातार हो रही बारिश के बीच पीड़िता स्टेशन की ओर जा रही थी, तभी उसने अपना संतुलन खो दिया और उसने बिजली का एक खंभा पकड़ा और उसी दौरान कुछ खुले तारों के संपर्क में आ गई. पुलिस ने बताया कि घटना के समय महिला के साथ उसके पिता, मां, भाई, बहन और दो बच्चे भी थे.

मुंबई में बालकनी गिरने से 2 बुजुर्गों की मौत

मुंबई के विल पार्ले में रविवार को एक इमारत की बालकनी का एक हिस्सा गिरने से 2 बुजुर्ग लोगों की मौत हो गई तथा दो अन्य लोग घायल हो गए. अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि घटना नानावटी अस्पताल के पास सेंट ब्रेज रोड़ पर दोपहर 2.27 बजे हुई और मृतकों की पहचान प्रिसिला मिसक्विटा (65) और रॉबी मिसक्विटा (70) के रूप में हुई है.

उन्होंने बताया, ‘पीड़ितों को कपूर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया. हादसे में दो अन्य लोग घायल हो गए. तीन मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर बालकनी का एक हिस्सा टूट कर गिर गया.’ (भाषा इनपुट के साथ)

