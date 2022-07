अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 15 लोगों की मौत, 50 घायल, 48 लोग लापता, पीएम मोदी ने की हालात की समीक्षा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से (Cloud Bursts near Amarnath Cave) हुए हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है जबकि 50 लोग घायल हैं और 48 लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है. पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात की समीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने हरसंभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है.

घटनास्थल पर पूरी रात राहत और बचाव कार्य जारी रखने के लिए जेन-सेट और अलास्का रोशनी का उपयोग किया जा रहा है. करीब 48 लोगों के लापता होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि लंगर आयोजकों द्वारा प्रदान की गई संख्या के आधार पर है. क्योंकि पानी में 3 लंगर बह गए हैं.

बादल फटने की यह घटना आज शाम साढ़े 5 बजे हुई. एनडीआरएफ चीफ अतुल करवाल ने बताया कि, अमरनाथ गुफा की निचली पहुंच में शाम करीब 5.30 बजे बादल फटने की सूचना मिली थी. हमारी 1 टीम गुफा के पास तैनात रहती है, वो टीम तत्काल बचाव कार्य में जुट गई थी.

#WATCH | J&K: Massive amount of water flowing turbulently after a cloud burst occurred in the lower reaches of Amarnath cave. Rescue operation is underway at the site pic.twitter.com/w97pPU0c6k

