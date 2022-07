अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, फिलहाल यात्रा रोकी गई

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा (Cloud Bursts near Amarnath Cave) है. पानी के तेज बहाव से तीन लंगर कई टेंट भी बह गए हैं. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि की है. घटना के बाद अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और राहत व बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईजीपी के अनुसार, पवित्र गुफा के पास बादल फटने से पानी के तेज बहाव में कुछ लंगर और टेंट बह गए. घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है और फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं.

बताया जा रहा है कि अमरनाथ गुफा के पास भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पानी आया. फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए यात्रियों को सुरक्षित तरीके से निकालने की कोशिश जारी है.

#WATCH | J&K: Visuals from lower reaches of Amarnath cave where a cloud burst was reported. Rescue operation underway by NDRF, SDRF & other agencies

