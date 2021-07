जम्मू कश्मीर: अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, राहत कार्य जारी, देखें VIDEO

श्रीनगर. जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने का एक वीडियो सामने आया है. घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. मौके पर राहत कार्य जारी है. बताया जा रहा है कि जिस समय बादल फटा उस समय गुफा में कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं था. प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसडीआरएफ की दो टीमें फिलहाल गुफा पर मौजूद हैं. साथ ही एक और टीम को गांदरबल के लिए रवाना किया गया है. इस पूरी घटना का वीडियो जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है.

गुफा के पास बादल फटने के बाद आस-पास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियाती तौर पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं.

#WATCH Cloudburst hits near the Amarnath cave in Jammu and Kashmir; No loss of life reported

Two SDRF teams are present at the cave; One additional team of SDRF deputed from Ganderbal

(Video source: Disaster Management Authority, J&K) pic.twitter.com/UgtOOoGAZG

— ANI (@ANI) July 28, 2021