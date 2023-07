जूनागढ़. गुजरात में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है. वहीं, जूनागढ़ में बादल फटने की घटना सामने आई है. बादल फटने के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया. पलक झपकते ही शहर के कई इलाके बाढ़ जैसी त्रासदी का शिकार हो गए. पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पर चल रहे वाहन पानी के फोर्स के साथ तिनके की तरह बहते नजर आए. जानवर भी पानी के तेज वेग के साथ बह गए. गुजरात के साथ महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था.

गुजरात के जूनागढ़ में बादल फटने की घटना शनिवार दोपहर की है. बादल फटने से शहर में बाढ़ आ गई. 4 घंटे में ही 8 इंच बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबा दिया. शहर से सटे पर्वतीय क्षेत्र गिरनार पर 14 इंच बारिश हुई. पहाड़ का पानी बाढ़ की शक्ल में प्रेशर के साथ जूनागढ़ शहर में पहुंचा तो सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बह गईं. लोग जान बचाकर घरों में चले गए. सड़क पर घूम रहे जानवर भी बाढ़ के पानी में बह गए.

VIDEO | Cattle, vehicles wash away in heavy flow of water as incessant rainfall trigger severe flooding in residential areas in Gujarat’s Junagadh district. pic.twitter.com/e8lI5Ucj6i

