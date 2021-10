बंगाल में बाढ़ प्रभावित 4 लाख लोग निकाले गए, 1 लाख घर गिरे, ममता का केंद्र पर हमला

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में दक्षिण के कई जिले इस समय बाढ़ (Flood in West Bengal) की चपेट में हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने शनिवार को बाढ़ ग्रस्त जिलों का हवाई दौरा किया. अपने दौरे के बाद उन्होंने कहा कि यह बाढ़ प्राकृतिक नहीं है बल्कि यह एक मानव निर्मित बाढ़ है. उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य को कठिन समय में कभी भी केंद्र की तरफ से मदद नहीं दी गई.

पश्चिम बंगाल में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. एएनआई की खबर के मुताबिक बाढ़ ग्रस्त इलाकों से में लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और अब तक 4 लाख लोगों को इन इलाकों से निकाला जा चुका है. वहीं अचानक बाढ़ आने से करीब 1 लाख घर बर्बाद हो गए हैं.

West Bengal CM Mamata Banerjee today conducted an aerial survey of the flood-affected districts of the state. pic.twitter.com/t0etoDa23s

— ANI (@ANI) October 2, 2021