CM पेमा खांडू ने शेयर किया अरुणाचल के इस गांव का VIDEO, खूबसूरती ऐसी कि बस देखते रह जाएंगे

नई दिल्ली. उत्तर भारत में स्थित राज्यों की खूबसूरती देखने लायक हैं. अपनी अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य बाहरी लोगों के लिए काफी हद तक अनजान हैं. सोशल मीडिया पर इन राज्यों के कई वीडियो और तस्वीरें खूब शेयर की गई हैं. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के बेघर गांव की खूबसूरती नजर आ रही है. वीडियो को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को ट्विटर पर पोस्ट किया. पोस्ट को शेयर करते हुए,

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम खांडू ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘यह तवांग में बेघर गांव है. इतना हरा और शानदार! महान लोग हैं जो अपने गांव की इतनी अच्छी देखभाल करने में गर्व महसूस करते हैं. घूमने वालों के लिए बेघर एक बेस्ट डेस्टिनेशन है.’ साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लोगों को ‘देखो अपना प्रदेश’ कार्यक्रम में शामिल होने को कहा. 45 सेकेंड की वीडियो क्लिप में बेघर गांव की खूबसूरत हरियाली के साथ-साथ गांव के आसपास के वातावरण को दिखाया गया है. गांव चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर बादल हैं. वीडियो में जंगलों से घिरे इस गांव क्षेत्र में बने आवासों को भी दिखाया गया है.

It’s Beghar village in Tawang. So green and magnificent! Great are the people who take pride in taking care of their village so well. Beghar is a must visit destination. Join #DekhoApnaPradesh campaign and enjoy the beauty and diversity of our sweet #Arunachal. Video: Dukhum Magu pic.twitter.com/sdWr70yx7P

— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) September 30, 2022