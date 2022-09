CNN-News18 के 'टाउन हॉल' में बोले सीएम स्टालिन, तमिलनाडु ने दिया देश के भविष्य को आकार

चेन्‍नई. तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्‍यमंत्री एमके स्‍टालिन (MK Stalin) ने सोमवार को चेन्‍नई में CNN-News18 के बहुचर्चित कार्यक्रम टाउन हॉल में कहा कि द्रविड़ शासन का मॉडल भारत के विकास में विश्वास करता है, और तमिलनाडु ने देश के भविष्य को आकार दिया है. उन्‍होंने कहा कि राज्य समावेशिता का पर्याय है. तमिलनाडु जाति भेदभाव के खिलाफ कानून लाने वाला पहला राज्य है. गरीबी के मानकों में, तमिलनाडु सभी राज्यों में सबसे कम है. नीति आयोग द्वारा तैयार बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट के अनुसार, गोवा (3.76%), सिक्किम (3.82%) और केरल (0.71%) के बाद तमिलनाडु चौथा सबसे कम गरीबी सूचकांक (4.89%) वाला राज्‍य है.

स्टालिन ने भी राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह राज्य जीडीपी के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है. स्टालिन ने कहा ‘ हम निर्यात और आयात डेटा की तुलना नहीं करते हैं. हम केवल लोगों के बढ़ते स्तर (जीवन स्तर) के बारे में चिंतित हैं.’ एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात ने वित्त वर्ष 2012 में देश के नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% का गठन किया. स्टालिन ने कहा कि ‘व्यक्तिगत आय अन्य राज्यों की तुलना में यहां (तमिलनाडु) अधिक है. भोजन की अनुपलब्धता के कारण यहां किसी की मृत्यु नहीं होती है. कुल आबादी का केवल 4% बीपीएल श्रेणी में आता है.

कोरोना महामारी से लड़ने में तमिलनाडु रहा बेहतर, केंद्र का माना आभार

तमिलों के लिए सरकारी योजनाओं पर जोर देते हुए स्टालिन ने कहा कि सरकारी बसों या चुनिंदा मार्गों में कामकाजी महिलाओं के लिए मुफ्त बस की सवारी यात्रा ‘महिला सशक्तिकरण के लिए एक अहम कड़ी’ रही है. उन्होंने देश में गठबंधन सरकार लाने में योगदान करने वाले तमिलनाडु की ओर भी ध्यान आकर्षित किया. स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव के बाद 1952 में राज्य की पहली गठबंधन सरकार थी. देश में और विशेष रूप से तमिलनाडु में कोविड -19 की स्थिति पर, स्टालिन ने कहा कि जब उन्होंने राज्य की कमान संभाली तो महामारी अपने चरम पर थी. इसलिए, मैंने सभी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया और मैं इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा था. उन्होंने तमिलनाडु को कोविड से लड़ने में मदद करने के लिए केंद्र और अन्य राज्य सरकारों की भी प्रशंसा की.

