लखनऊ (उत्तर प्रदेश). पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में ‘बड़े पैमाने पर हिंसा’ को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए और पूछा कि क्या तृणमूल कांग्रेस ‘देश को पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है.’

योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में भाजपा सरकार की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर ‘शांत’ थे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आलोचकों पर भी हमला बोला और कहा कि पिछले छह वर्षों से उत्तर प्रदेश में ‘कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा’ और सभी त्योहार शांति से मनाए गए.

#WATCH | “I have been CM for over 6 years now. There have been no riots in the state since 2017. No curfew was imposed in the past 6 years and all festivals were celebrated peacefully.…We did not resort to pretence or hypocrisy. Everybody has the right to fight elections, & if… pic.twitter.com/zacrmYS1f1

— ANI (@ANI) July 31, 2023