CNN-News18 इंडियन ऑफ द ईयर 2022 Live: थोड़ी देर में होगा कार्यक्रम का आगाज, भारत को गौरवान्वित करने वालों का किया जाएगा सम्मान

इंडियन ऑफ द ईयर 2022 सम्मान के लिए मनोरंजन जगत से आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन, कार्तिक आर्यन, टीम आरआरआर और विवेक अग्निहोत्री को नामांकित किया गया है.

CNN-News18 returned with its 12th edition of the initiative #IndianOfTheYear to felicitate the achievements of people who have brought immense pride to the nation through their hard work and determination

Tune in at 6pm: https://t.co/uWYLVk75B7 pic.twitter.com/m1CRnOo91d

— News18 (@CNNnews18) October 12, 2022