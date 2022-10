CNN-News18 IOTY 2022: नीरज चोपड़ा को मिला इंडियन ऑफ द ईयर 2022 का अवॉर्ड, पढ़ें कौन-कौन हुए सम्मानित

नई दिल्ली. CNN-News18 भारत का नंबर 1 अंग्रेजी चैनल अपनी प्रमुख पहल सीएनन-न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर (IOTY)2022 अवॉर्ड शो का आयोजन किया. इस विशेष कार्यक्रम में उन भारतीयों की उपलब्धियों का सम्मान किया गया, जिन्होंने दुनिया में अपने धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प के माध्यम से भारत को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, स्मृति ईरान, नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर शरीक हुए. केंद्रीय मंत्रियों ने अलग-अलग व्यक्तियों को अपने हाथों से अवॉर्ड दिया. CNN-News18 Indian Of The Year 2022 कार्यक्रम में बस कंडक्टर मारीमुथु योगनाथन को क्लाइमेट वॉरियर कैटेगरी में सम्मानित किया गया.

मारीमुथु पिछले 37 वर्षों से अपने खुद के पैसे खर्च करके करीब तीन लाख से अधिक पौधारोपण किया है. मारीमुथु को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने हाथों से अवॉर्ड दिया. फिल्म स्टार अल्लु अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए एंटरटेनमेंट कैटेगरी में CNN-News18 Indian Of The Year 2022 के सम्मान से सम्मानित किया गया. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम के दौरान अल्लु अर्जुन को अवॉर्ड दिया. इस दौरान अल्लु अर्जुन ने सीएनन-न्यूज18 के प्रति आभार भी जताया. इसके बाद कार्यक्रम में सोशल चेंज कैटेगरी में डॉ. शंकरे गौड़ा को इंडियन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकर ने डॉ. शंकरे को अवॉर्ड दिया. वहीं कोरोना काल में देश-विदेश में फंसे लोगों की मदद करने के लिए बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को स्पेशल अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया. CNN-News18 इंडियन ऑफ द ईयर 2022 के स्पेशल मेंशन कैटेगरी में एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए काम करने वाली कुलसुम शदाब वहाब को सम्मानित किया गया. सीएनन-न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2022 कार्यक्रम में स्पोर्ट्स कैटेगरी में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने हाथों से सम्मान दिया.

