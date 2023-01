CNN-News18 ने बनाया रिकॉर्ड, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी के संयुक्त मार्किट शेयर से भी निकला आगे

CNN-News18 को लेकर दर्शकों के बढ़ते भरोसे के नतीजतन चैनल ने जनवरी के तीसरे सप्ताह में 42.7% की बाजार हिस्सेदारी दर्ज की है. यह प्रतिस्पर्धी रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के संयुक्त बाजार शेयरों से अधिक है.

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के आंकड़ों से पता चलता है कि रिपब्लिक टीवी ने जहां 23.4% बाजार हिस्सेदारी दर्ज की, वहीं टाइम्स नाउ की हिस्‍सेदारी 18.3% रही. जबकि मिरर नाउ पर यह हिस्‍सेदारी 11.1% पर और इंडिया टुडे टेलीविजन की 4.4% रही.

CNN-News18 अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ 40वें सप्ताह तक शीर्ष स्थान पर बना रहा.

