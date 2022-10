तमिलनाडु सिलिंडर ब्लास्ट में आंतकवाद का एंगल खंगाल रही पुलिस, मृतक के घर से मिले बम बनाने वाले केमिकल

कोयंबटूर. दिवाली की पूर्व संध्या में तमिलनाडु के कोयंबटूर में रविवार को एक मंदिर के पास भयानक विस्फोट की घटना हो गई है. यह विस्फोट एक कार में गैस सिलेंडर फट जाने से हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है. पुलिस के अनुसार मृतक के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक मिले थे, जिसके बाद से पुलिस आतंकी संबंधों की जांच में जुट गई है.

ब्लास्ट में जमीजा मुबीन की मौत हो गई है. 2019 में कथित आईएसआईएस लिंक पर केंद्रीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने पहले इसी शख्श से पूछताछ की थी. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि विस्फोट जानबूझकर किया गया था या आकस्मिक था. पुलिस ने मुबीन के घर से पोटैशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम पाउडर, चारकोल और सल्फर (देशी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री) बरामद की है. हालांकि, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पीड़ित जमीजा मुबीन और कुछ अन्य लोगों को विस्फोट से कुछ घंटे पहले अपने घर से एक रहस्यमयी वस्तु ले जाते हुए दिखाया गया है.

पुलिस मुबीन के सहयोगियों से पूछताछ कर रही है और इस घटना में और गिरफ्तारियों की संभावना है. तमिलनाडु में भाजपा ने आरोप लगाया कि सिलेंडर विस्फोट आईएसआईएस के साथ एक आतंकवादी कृत्य था. राज्य भाजपा प्रमुख अन्नामलाई ने कहा, “कोयंबटूर सिलेंडर ब्लास्ट अब ‘सिलेंडर ब्लास्ट’ नहीं है. यह आईएसआईएस लिंक के साथ एक स्पष्ट आतंकी कृत्य है. क्या @CMOTamilnadu खुलकर सामने आएंगे और इसे स्वीकार करेंगे? TN सरकार इस जानकारी को 12 घंटे से छिपा रही है. क्या यह राज्य की खुफिया मशीनरी और द्रमुक सरकार की स्पष्ट विफलता नहीं है?

Coimbatore Cylinder blast is no more a ‘cylinder blast’. It’s a clear cut terror act with ISIS links.

Will @CMOTamilnadu come out in the open & accept this?

TN Govt is hiding this info for 12 hours now. Is this not a clear failure of the state intelligence machinery & DMK Govt?

— K.Annamalai (@annamalai_k) October 23, 2022