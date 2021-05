CBI निदेशक के नाम पर मुहर लगाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक, PM मोदी कर रहे हैं अध्यक्षता

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (central bureau of investigation) यानि CBI के अगले निदेशक का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों की बैठक हो रही है. इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमना भी शामिल हैं. सीबीआई प्रमुख के इस पद के लिए देश के सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम पर विचार हो रहा है. फरवरी से ही ये पद खाली है और कई अधिकारियों का नाम इस पद की रेस में शामिल है.जिन अधिकारियों का नाम CBI निदेशक की दौड़ में चल रहा है, उनमें से ज्यादातर डीजी और डीजीपी रैंक के आईपीएस ऑफिसर हैं. जिन 6 अधिकारियों के नाम की चर्चा तेज़ है, उनके नाम इस तरह हैं-1. राकेश अस्थाना (BSF,DG)2. योगेश चंद्र मोदी (NIA,DG)3. सुबोध कुमार जायसवाल (CISF,DG)4. लोकनाथ बेहरा (Keral, DGP)5. एस एस देसवाल (ITBP,DG)6. एच C अवस्थी (UP, DGP)इनके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का नाम भी सीबीआई के निदेशक पद के योग्य उम्मीदवारों में शामिल है. सीबीआई डायरेक्टर (CBI Director) के चयन के लिए 1984 से लेकर 1987 की बैच के आईपीएस ऑफिसर्स के नाम पर विचार हो रहा है. यूं तो इस रेंज में करीब 100 आईपीएस अफसरों के नाम हैं, लेकिन कुछ अहम नामों पर रायशुमारी चल रही है.फिलहाल 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सिन्हा सीबीआई के कार्यवाहक प्रमुख का कार्यभार संभाल रहे हैं. सीबीआई के डिप्टी चीफ राकेश अस्थाना के साथ हुए विवाद के बाद सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को हटा दिया गया था. इसके बाद ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का निदेशक बनाया गया था. वो सीबीआई डायरेक्टर के रूप में अपना दो साल का कार्यकाल फरवरी में पूरा कर रिटायर हो चुके हैं