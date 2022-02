कंपनी ने 'मशीन' को दिया बेस्ट कर्मचारी का अवॉर्ड ! मुंह ताकते रह गए इंसान

AI Employee gets Award in China : लोग कहा करते थे कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते लोगों की नौकरियां जाने लगेंगी और इनकी जगह रोबोट और AI सिस्टम ले लेंगे. अब नौकरियों का तो हमें नहीं पता, लेकिन अवॉर्ड्स पर ये मशीनें अपना हक जमाने लगी हैं. हाल ही में चीन की एक रियल एस्टेट कंपनी ने अपने AI कर्मचारी को सर्वश्रेष्ठ (Best Employee Award) घोषित करके वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए.

साल 2021 के लिए जब चीन की रियल एस्टेट कंपनी वांके ग्रुप (Vanke Group ) ने बेस्ट एम्प्लॉयी (Best Employee Award) के नाम का ऐलान किया तो लोग दंग रह गए. दरअसल ये किसी इंसान का नाम नहीं था, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डेब्ट कलेक्टर का नाम था और उसकी फोटो थी. फोटो तो एक खूबसूरत लड़की की थी, लेकिन ये इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है. आप ही बताइए भला इंसान मशीनों का मुकाबला कहां कर पाएंगे?

अब मशीनें ले जाएंगी सारे अवॉर्ड

इतना कितना भी कुशल हो, आखिर है तो इंसान ही. ऐसे में गलती की संभावना बनी रहती है क्योंकि हम किसी सॉफ्टवेयर की तरह काम नहीं कर सकते. वांके ग्रुप ने इंसानों का मुकाबला मशीनों से कराते हुए कुई शियाओपान नाम की AI Powered कर्मचारी को बेस्ट बताते हुए उसे जब अवॉर्ड दिया तो इस पर विवाद खड़ा हो गया. ये मशीन कर्ज इकट्ठा करने का काम करती है और उसने कर्ज वापसी को लेकर 91.44 फीसदी का सक्सेस रेट हासिल किया है. पिछले साल फरवरी में ही इस मशीन को डेब्ट कलेक्शन के लिए ऑफिस में रखा गया था.

फटाफट काम सीख गई मशीन

Cui Xiaopan नाम की मशीनी कर्मचारी को माइक्रोसॉफ्ट चाइना के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से विकसित किया गया है. इसने कंपनी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट काम करना शुरू किया और जल्दी ही वो सारे काम सीख गई, जिसके लिए सामान्य कर्मचारी जूझते रहते थे. सिर्फ 10 महीने में इस मशीन ने वो कर दिखाया, जो कंपनी के करीब डेढ़ लाख कर्मचारी नहीं कर पाए. यही वजह है कि उसे ये अवॉर्ड दिया गया. हालांकि चीनी सोशल मीडिया पर भी इसकी आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि ये गलत उदाहरण पेश किया जा रहा है.