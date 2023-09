नई दिल्ली. देश में आशावाद और सकारात्मक माहौल है, लोग जी20, चंद्रयान और अर्थव्यवस्था की सफलता का उत्सव मना रहे हैं. 2024 में एक बड़ी जीत के लिए आश्वस्त दिखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक लंबे साक्षात्कार में यह बात साफ नज़र आई .

लोगों से तीसरे कार्यकाल के लिए आग्रह करने से सात महीने पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अजेय रहने की कामना मतदाताओं की मजबूत और स्थिर सरकार पाने की इच्छा से जाहिर होती है. भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) की बैठक मुंबई में हुई जहां पर, “एक हाथ दे, एक हाथ ले” और “जहां तक संभव हो सके” के सिद्धांत पर एक साथ चुनाव लड़ने पर बात तय हुई. लेकिन गठबंधन का संयोजक और नेता कौन होगा, इसका फैसला नहीं हो सका. गठबंधन की तीन बैठकों के बाद लोगो या साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर खुलासा हो सकता था. ये वह बातें हैं जिससे भाजपा को मदद मिलती है, इससे लोग ऐसे गठबंधन पर दांव नहीं लगाएंगे ,जिनका ना कोई ठौर है ना ठिकाना. जबकि मोदी नेतृत्व वाली सरकार से उन्हें पिछले 9 सालों में जो स्थिरता मिली है वह इस गठबंधन में नजर नहीं आती है.

