पवन खेड़ा को ले गई पुलिस तो विमान के अंदर कुछ ऐसा था कांग्रेस के दूसरे नेताओं का हाल, सामने आया Video

नई दिल्ली. दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर विमान में मौजूद कांग्रेस के दूसरे नेताओं में भ्रम की स्थिति थी. पुलिस ने खेड़ा को रायपुर जाने वाली फ्लाइट से उतार दिया था, जहां वह पार्टी के महाधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विमान के अंदर एक वीडियो में भ्रमित कांग्रेस नेताओं को एयरलाइन के अधिकारियों से सवाल करते हुए देखा जा सकता है कि उनके सहयोगी को सारे दस्तावेजों और बोर्डिंग पास होने के बावजूद फ्लाइट से क्यों उतार दिया गया.

कारण पूछ रहे थे कांग्रेस नेता

इस वीडियो में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को विमान के प्रवेश द्वार पर खड़े एक एयरलाइन अधिकारी से सवाल करते हुए सुना जा सकता है कि ‘क्या कारण है?’ वेणुगोपाल इसके बाद कहते हैं, ‘अगर कोई वैध कारण है तो कोई समस्या नहीं होती.’

उसी विमान में मौजूद पार्टी के एक अन्य नेता इसके बाद कहते हैं, ‘वह हमारे नेता हैं. वह महासचिव हैं, संसद सदस्य हैं. उसे बोर्डिंग पास देने के बाद आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इंडिगो इसमें पार्टी क्यों बन रही है?’

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर खेड़ा के खिलाफ असम में केस दर्ज किया गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें विमान से उतारने के लिए कहा था.

खेड़ा को विमान से उतारे जाने पर उनके साथ रायपुर जाने वाले वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत सहित सभी कांग्रेस नेता विरोध में वहीं विमान के सामने धरने पर बैठ गए और गिरफ्तारी वारंट के बिना उन्हें ले जाने का विरोध किया.

असम पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार करने में मांगी थी दिल्ली पुलिस की मदद

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाद में उन्हें असम पुलिस का एक दस्तावेज सौंपा, जिसमें खेड़ा को गिरफ्तार करने में उनकी मदद मांगी गई थी. वहीं पुलिस द्वारा यूं ले जाए जाने पर खेड़ा ने मीडिया से कहा, ‘मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों रोका गया है. हम देखेंगे (वे मुझे क्यों ले जा रहे हैं). यह एक लंबी लड़ाई है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूं.’

AICC GS Mr KC Venugopal and Mr Surjewala are sitting in front of the plane to protest against the attempt to arrest Mr Pawan Kheraji, Head of AICC Communication Department who boarded the plane at Delhi Airport to attend the AICC Plenary Conference

Save the nation from dictator. pic.twitter.com/vdzDzYV3b6

— D Geetha Krishnan (@GeethaKrishnanD) February 23, 2023