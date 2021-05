'देश के लिए हानिकारक है मोदी सरकार': कांग्रेस ने सरकार के 7 साल पूरे होने पर गिनाई 7 'आपराधिक भूल'

नई दिल्‍ली. केंद्र में मोदी सरकार (Modi Goverment) को 7 साल पूरे हो गए हैं. इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस (Congress) ने रविवार को कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है. कांग्रेस की ओर से सरकार के इन सात साल के कार्यकाल के दौरान उसपर 7 आपराधिक भूल करने का भी आरोप लगाया गया है. पार्टी प्रवक्‍ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके कहा कि यह मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है.



कांग्रेस ने गिनाई 7 आपराधिक भूल



1. ‘अर्थव्यवस्था’ बनी गर्त व्यवस्था’



2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो उसे विरासत में कांग्रेस कार्यकाल की औसतन 8.1 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर मिली. लेकिन कोरोना महामारी से पहले ही मोदी सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के चलते जीडीपी की दर साल 2019-20 में गिरकर 4.2 प्रतिशत रह गई.2. बेरोजगारी बनी है महामारी



मोदी सरकार हर वर्ष दो करोड़ रोज़गार देने का वादा कर सत्ता में आई. सात साल में 14 करोड़ रोजगार देना तो दूर, देश में पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक चौतरफा बेरोजगारी है.



3. कमरतोड़ महंगाई की मार, चारों तरफ हाहाकार



एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ सरकार निर्मित महंगाई, दोनों ही देशवासियों के दुश्मन बने. खाद्य पदार्थों से लेकर तेल के भाव आसमान छू रहे हैं. इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण यह है कि कई प्रांतों में पेट्रोल 100 रुपया लीटर और सरसों का तेल 200 रुपया लीटर तक पार कर गया है.



The beginning of the end of the thriving Indian economy. In one fell sweep, PM Modi destroyed our greatest strength & to this day our people suffer for it. #7yearsOfModiMadeDisaster pic.twitter.com/5bBkGse9zf