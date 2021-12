CBSE 10वीं क्लास के प्रश्नों पर विवाद, सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाया मुद्दा, माफी मांगने को कहा

नई दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के प्रश्नपत्र के अंशों में ”लैंगिक रूढ़िवादिता” को कथित तौर पर बढ़ावा दिए जाने और ”प्रतिगामी धारणाओं” का समर्थन करने संबंधी आरोपों के बाद विवाद खड़ा हो गया है. इस बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने सोमवार को इस मुद्दे को लोकसभा (Lok Sabha) में उठाते हुए इस हिस्से को ना सिर्फ हटाने, बल्कि माफी भी मांगने को कहा. उन्होंने यह विषय लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया.

इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने भी प्रश्नपत्र पर आपत्ति जताते हुए ट्विटर का सहारा लिया. प्रियंका गांधी ने कहा, ”अविश्वसनीय. क्या हम वास्तव में बच्चों को ऐसा निरर्थक ज्ञान दे रहे हैं? स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार महिलाओं संबंधी इन प्रतिगामी विचारों का समर्थन करती है, अन्यथा ये सीबीएसई पाठ्यक्रम में क्यों शामिल होंगे?”

#WATCH | Congress interim chief Sonia Gandhi raises in Lok Sabha the issue of inclusion of a ‘shockingly regressive passage’ in CBSE’s question paper for Grade 10 exam, demands withdrawal of the passage & apology

(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/lO1Db4ty3q

