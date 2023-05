Karnataka Election: कांग्रेस मेनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात से भड़के हिंदू संगठन, VHP ने कहा- यह स्वीकार नहीं, हर तरह से देंगे जवाब

नई दिल्ली. कांग्रेस ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Elections 2023) के लिए अपना घोषणा पत्र (Congress Manifesto) जारी किया और नफरत फैलाने वाले संगठनों में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम शामिल किया है. इसके बाद बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने कांग्रेस (Congress) पर जोरदार हमला बोला है. विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) के अंतरराष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने आज बजरंग दल (Bajarang Dal) की तुलना देशद्रोही और प्रतिबंधित पीएफआई (PFI) से कर दी. देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी. बजरंग दल इस चुनौती को स्वीकार करता है और सभी लोकतांत्रिक तरीकों से इसका जवाब देगा.’

इससे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि ‘कांग्रेस का आज जारी किया गया घोषणापत्र दिखाता है कि यह पूर्ण रूप से मुस्लिम कट्टरपंथियों का घोषणापत्र है. अगर जिन्ना जिंदा होते तो भी ऐसा घोषणापत्र नहीं बनाते. कांग्रेस एक मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टी बन गई है. हमारे गृह मंत्री ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था और अब कांग्रेस कह रही है कि वे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे.’

#WATCH | It’s unfortunate that Congress today compared Bajrang Dal with anti-national and banned PFI. People of the country will not accept it. Bajrang Dal accepts this challenge and will answer it through all democratic ways: Dr Surendra Jain, Vishva Hindu Parishad pic.twitter.com/HsruovDCbP

— ANI (@ANI) May 2, 2023