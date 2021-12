नई दिल्‍ली : कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Legislative Assembly) के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के आर. रमेश कुमार (Congress MLA R. Ramesh Kumar) अपने विवादित बयान ‘जब बलात्कार होना ही है, तो लेटो और मज़े लो’ (Rape) पर फंस गए हैं. कांग्रेस (Congress) पार्टी ने इस बयान पर अस्‍वीकृति जताते हुए इससे किनारा किया है. पार्टी की तरफ से कहा गया है कि एक सीनियर विधायक के रूप में उन्‍हें इस तरह का अस्‍वीकार्य व्‍यवहार नहीं करना चाहिए था.

‘जब रेप होना ही है, तो मजे लो’, कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर बोली BJP- उम्मीद है प्रियंका जी रमेश से भी लड़ जाएंगी

कांग्रेस नेता और पार्टी राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने वरिष्ठ विधायक के आर. रमेश कुमार (Congress MLA R. Ramesh Kumar) के इस बयान को लेकर ट्वीट कर पार्टी का रुख स्‍पष्‍ट किया. उन्‍होंने कहा, कांग्रेस पार्टी सदन में कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक के बीच अत्यधिक आपत्तिजनक और असंवेदनशील मजाक के आदान-प्रदान को अस्वीकार करती है. उन्‍होंने आगे कहा कि स्‍पीकर के कस्टोडियन और सीनियर विधायकों से रोल मॉडल होने की उम्मीद की जाती है और उन्हें इस तरह के अस्वीकार्य व्यवहार से बचना चाहिए.

Congress Party disapproves the exchange of highly objectionable & insensitive banter between Karnataka Assembly Speaker & Sr. Congress MLA in the House.

Speaker as custodian & Sr legislators are expected to be role models & should desist from such unacceptable behaviour.

