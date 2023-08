नई दिल्ली. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के नेताओं के पोस्टर में राहुल गांधी को सबसे आगे रखने और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गायब करने को लेकर आलोचना का सामना करने के बाद कांग्रेस ने बुधवार को इसे हटाते हुए एक नया पोस्टर जारी किया, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नीत एनडीए से मुकाबले के लिए विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिखाया गया है.

दरअसल मुंबई में गुरुवार से शुरू होने वाली विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की दो दिवसीय बैठक से ठीक पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स (पहले जिसे ट्विटर कहा जाता था) पर एक पोस्टर शेयर किया था, जिसमें राहुल गांधी को कथित तौर पर I.N.D.I.A गठबंधन का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया था.

पुराने पोस्टर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं की तस्वीरें थीं, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल का चेहरा नदारद था. उस पोस्टर को लेकर सवाल उठने के बाद कांग्रेस ने उसे हटाते हुए एक नया पोस्टर जारी किया है.

नए पोस्टर में विपक्ष दल के मुख्यमंत्रियों को जगह

इस नए पोस्टर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, केरल के सीएम पिनराई विजयन, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पंजाब के सीएम भगवंत मान की तस्वीरें शामिल हैं.

#BreakingNews: Congress stokes another controversy by placing Rahul Gandhi at the centre of the opposition alliance poster; BJP taunts the move

BJP’s @Shehzad_Ind, Congress’ @Sanket_Yenagi & SP’s @chaandsamajwadi share their views@_pallavighosh @ridhimb | #Congress #BJP pic.twitter.com/1lJJU7EGzD

— News18 (@CNNnews18) August 30, 2023