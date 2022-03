भाजपा से मुकाबले के लिए समान विचारों वाले दलों से बात करें- G-23 नेताओं की कांग्रेस आलाकमान से अपील

नई दिल्ली. कांग्रेस के ‘जी 23’ समूह (G-23 Group) के नेताओं ने बुधवार को बैठक कर पार्टी की वर्तमान स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा की. राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) के आवास पर हुई इस बैठक में कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर और कई अन्य नेता शामिल हुए. इस बैठक के बाद नेताओं की ओर से एक बयान जारी किया गया. इस बयान में कांग्रेस आलाकमान से अपील की गई थी है कि वह समान विचारों वाले दलों से बात करे ताकि भाजपा के विरोध में एक विकल्प तैयार हो सके.

नेताओं की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम सभी सदस्य हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन और नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने से काफी हतोत्साहित हैं. “हम मानते हैं कि कांग्रेस को आगे लेकर जाने के लिए ऐसे मॉडल के साथ आगे बढ़ना होगा जिसमें हर स्तर पर बेहतर नेतृत्व और फैसले लिए जा सकें.”

बयान में कहा गया, “बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है. ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी से अपील करने हैं कि वह समान विचारों वाले दलों से बात करें ताकि भाजपा के विरोध के लिए एक मजबूत विकल्प तैयार हो सके.” बयान में यह भी कहा गया कि इस संबंध में आगे के कदमों की जल्द जानकारी दी जाएगी.

In order to oppose BJP, it is necessary to strengthen the Congress party. We demand the Congress party to initiate dialogue with other likeminded forces to create a platform to pave way for a credible alternative for 2024: Joint statement of Congress’ G 23 leaders pic.twitter.com/AsVO1Hm5II

