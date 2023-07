नई दिल्ली. बीजेपी को घेरने को लेकर बन रहे विपक्षी मोर्चे के दलों में भी कुछ मुद्दों पर खींचतान जारी है. बेंगलुरु में होने वाली बैठक को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया है, लेकिन कांग्रेस के न्यौते पर ‘आप’ ने फिर से शर्त रख दी है. आमंत्रण के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि पटना की मीटिंग में कांग्रेस ने संसद सत्र के 15 दिन पहले अध्यादेश के विरोध का ऐलान करने की बात कही थी. संसद सत्र 20 जुलाई से है और उम्मीद है कि कांग्रेस जल्द अध्यादेश का विरोध करेगी.

दरअसल, 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद अध्यादेश के विरोध का ऐलान न करने पर आम आदमी पार्टी ने इस पर नाराजगी जताई थी. पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मंच साझा नहीं किया था. आप ने तब कहा था जब तक कांग्रेस अध्यादेश के विरोध का ऐलान नहीं करती तब तक विपक्ष की ऐसी बैठक में शामिल होना मुश्किल है. अब बैंगलोर में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की ओर से आमंत्रण भेजा गया है.

#WATCH | “Congress party has sent an invitation for AAP (for opposition meet in Bengaluru), however, during the Patna opposition meet, in front of all like-minded parties, the Congress party had said that they will clear their stand on the Delhi ordinance, 15 days prior to… https://t.co/70r1uwk9GS pic.twitter.com/gmCykUFsSf

— ANI (@ANI) July 7, 2023